В ООН рассказали, как работает программа по разминированию земель украинских фермеров

ООН недавно запустила в Украине программу для фермеров, имеющих до 300 гектаров земли и сталкивающихся с необходимостью ее разминирования.

Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) Савиано Абреу в интервью Интерфакс-Украина.

Программа была запущена совместно с Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.

"Это программа для фермеров, которые имеют максимум 300 гектаров земли и сталкиваются с проблемой загрязнения взрывоопасными предметами. Мы помогаем им расчистить землю, чтобы они могли возобновить свою деятельность. У нас есть и другие проекты поддержки противоминной деятельности, но эта, по моему мнению, довольно интересная", - рассказал Абреу.

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В рамках этого проекта ООН поможет украинским фермерам не только возобновить свою деятельность, но и обязуется покупать часть их продукции для гуманитарной помощи.

"Подводя итог, это выглядит так: я размениваю вашу землю, я даю вам ресурсы для возобновления вашей деятельности, а затем покупаю по крайней мере часть того, что вы производите, чтобы обеспечить продовольственную помощь здесь или за пределами страны. Таким образом это гарантирует, что фермеры будут иметь доход, а люди будут иметь доступную пищу", - отметил Абреу.

Программа уже была начата в Харьковской области, и планируется в ближайшие месяцы расширение деятельности на Херсонскую и Николаевскую области.

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Заявки от фермеров принимаются через местные власти.

Напоминаем:

В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине и рассчитывают оказать помощь 11 млн украинцев до конца года.