В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине и рассчитывают оказать помощь 11 млн украинцев до конца года.

Об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Савиано Абреу в интервью "Интерфакс-Украина".

В Украине на сегодня 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, и можно ожидать ухудшения гуманитарной ситуации в связи с постоянными российскими атаками и приближением зимнего периода, отметил в частности он.

"Полномасштабное вторжение РФ привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и до этого существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", - сказал Абреу.

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Отвечая на вопрос, ожидают ли в ООН ухудшения гуманитарной ситуации в Украине, Абреу сказал, что да, "если будет продолжаться тенденция, которую мы наблюдали в течение полугода".

"К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост количества российских ударов, влияющих на гражданское население и снова разрушают жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения или останутся на том же уровне, или возрастут", - пояснил он.

Также спикер отметил, что приближается зима, и это создает новые риски и приведет к увеличению потребностей людей.

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"Ожидаем, что до конца года нарастим объем гуманитарной помощи и обеспечим ею до 11 миллионов человек. Наша помощь дополняет ту, что предоставляет правительство, невероятную работу волонтеров. Итак, наша цель - помочь не менее 11 миллионам людей из более 18 миллионов, которые нуждаются в поддержке в Украине", - сказал Абреу.

По его словам, в УКГП планируют с октября по март предоставить "зимнюю" помощь около 1,3 миллиона человек. В частности, поддержка может заключаться в оплате аренды жилья для внутренне перемещенных лиц или оплаты коммунальных услуг.

Абреу отметил, что такую помощь намерены оказывать людям в районах, которые не расположены вблизи линии фронта. Что касается граждан, которые живут вблизи линии фронта, то поддержка их будет преимущественно в экстренном ремонте жилья.

"Мы будем восстанавливать жилье, чтобы зимой люди находились в тепле. Кроме того, жители многих громад вблизи линии фронта испытывают трудности с доступом к снабжению, рынки не работают. Поэтому мы едем в эти районы с конкретной помощью. Зимой к этой помощи добавляются зимняя одежда, одеяла, отопительные приборы", - рассказали в ООН.

Кроме этого, как добавил Абреу, еще одна часть их работы - поддержка городских и районных общин по обеспечению тепло-, электро- и водоснабжения зимой.

Также они работают, чтобы не допустить гибели скота зимой.

По словам спикера, каждую неделю они организовывают два-три гуманитарных конвоя в прифронтовые районы, в том числе на Донбассе.

"Мы очень часто посещаем прифронтовые районы на Донбассе. Обычно мы едем все вместе со многими агентствами ООН, а также с неправительственными организациями, они присоединяются к конвоям, которые организует УКГП ООН", - рассказал Абреу.

Напоминаем:

В 2022 году ООН резко нарастила объемы предоставления гуманитарной помощи в Украине. В частности, речь идет о воде, продуктах, помощи с восстановлением жилья, подготовке мест компактного проживания, предоставлении медицинских и образовательных услуг, а также о денежной помощи.

В прошлом году была оказана помощь 16 миллионам людей в Украине.

В 2023 году уже оказана поддержка почти 8 миллионам человек.