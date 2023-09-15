КС признал неконституционным предписание закона о вознаграждении прокуроров

Изменения, внесенные в 2019 году в законодательство относительно вознаграждения прокуроров, фактически разделяют их на две категории, являются дискриминационными, а потому признаны не соответствующими Конституции Украины.

Такое решение принял Конституционный суд Украины в деле о конституционности положений закона №113-IX от 19 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры".

Суд отметил, что Верховная Рада ввела неодинаковое регулирование оплаты труда прокуроров, фактически разделив их на две категории. Одной категории, прошедшей переаттестацию, вознаграждение регулировалось и выплачивавалось в соответствии с законом. Другой, не прошедшей переаттестацию, вознаграждение определялось и выплачивалось в соответствии с постановлением Кабмина.

Такое разделение, никак не связанное с качеством или объемом выполненной работы, нельзя было считать объективно оправданным, а потому оно являлось дискриминационным.

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Суд указал, что урегулирование законом, а не подзаконным актом, вопрос вознаграждения прокуроров составляет гарантию обеспечения их независимости, делает невозможным вмешательство органов исполнительной власти в деятельность прокуратуры. Иначе принцип разделения властей не будет соблюден.

Суд констатировал, что новое место прокуратуры в системе органов государственной власти и стандарты независимости прокуроров, которые Украина должна соблюдать как член Совета Европы, требуют от государства обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров равносильно, как это сделано для судей.

"Из приведенного в решении Суда обоснования следует, что оспоренное предписание закона № 113-IX не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении Суда по итогам пленарного заседания, состоявшегося 13 сентября.

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Напоминаем:

1 марта 2023 года Конституционный Суд Украины признал противоречащим Конституции еще одну часть указанного закона.

Так, был признан неконституционным пункт 6 раздела II "Заключительные и переходные положения" указанного закона № 113-IX, который нормирует отношения по предупреждению прокуроров о возможном будущем увольнении с должности.

Указанный закон был подан как неотложный президентом Украины в то время, когда должность Генпрокурора занимал Руслан Рябошапка, принимавший активное участие в реформе прокуратуры.

В частности, он признавал, что является одним из инициаторов положения о переаттестации прокуроров.

Объяснительная записка к законопроекту подписана главой Офиса президента Андреем Богданом.

Андрей Богдан был уволен с должности 11 февраля 2020 года.

5 марта 2020 года Верховная Рада высказала недоверие Руслану Рябошапке.