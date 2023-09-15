Курс валют на 15 сентября: гривня в банках укрепляется
15 сентября наличные доллар и евро в банках ослабли, на "черном рынке" курсы стабильны по сравнению с предыдущим днем.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,92 – 38,21 грн против котировок в 37,9 – 38,23 накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,82 - 41,22 грн против курса 40,9 - 41,3 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,7 – 38,35 грн (курс на 14 сентября – 37,7 – 38,32 грн);
- Евро – 40,5 – 41,3 грн (курс на 14 сентября – 40,6 – 41,35 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;
- Ощадбанк – 37,7 – 38,6 грн;
- Укрэксимбанк – 37,65 – 38,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.