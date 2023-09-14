УЗ предлагает бизнесу аренду площадей на 21 вокзале

Центральный железнодорожный вокзал Киева фото: NV

"Укрзализныця" объявила онлайн-аукционы на Prozorro.Продажи по аренде площадей на 21 вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Фудкорт, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салон красоты, цветочные магазины... Мы уверены, что преобразование назрело и оно должно быть прозрачным", - говорят в компании.

На Prozorro.Продажи уже выставили 53 объекта аренды на 21 вокзале и станции по всей стране, в частности, в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре, Одессе.

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Онлайн-аукционы состоятся 22 сентября в системе Prozorro.Продажи.

фото: уз

На первом этапе это преимущественно зоны небольшой площади, предназначенные для вендинговых аппаратов, кофематов, банкоматов и терминалов. В Киеве в аренду предлагаются зоны под 5 банкоматов и под кофейню, пояснили в компании.

Победители электронных торгов будут иметь право на заключение договора аренды сроком на 2 года и 360 дней с правом пролонгации.

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"Шаг за шагом будут публиковаться новые лоты, чтобы целевое зонирование вокзалов наполнить партнерами-арендаторами с качественными сервисами для наших пассажиров. Следите за анонсами - мы будем об этом регулярно объявлять и приглашать потенциальных партнеров на встречи - осмотры объектов", - резюмировали в УЗ.

Экономическая правда