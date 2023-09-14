Проект газового хаба РФ в Турции имеет задержки: Москва и Анкара спорят за контроль

reuters

Попытки РФ создать "газовый хаб" в Турции для замещения утраченных продаж в Европу сталкивается с задержками из-за разногласий относительно того, кто должен отвечать за него.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с проектом.

Президент России Путин предложил эту идею в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопроводы "Северный поток", соединяющие Россию с Германией через Балтийское море.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что план создания газового хаба столкнулся с задержками из-за того, что Москва и Анкара спорят за контроль над ним.

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"Существуют управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом", - сказал собеседник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к подконтрольному Кремлю газовому гиганту "Газпрому", признал, что существует "проблема" с вопросами управления.

"Газпром" и Министерство энергетики Турции не ответили на запросы о комментариях.

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Россия рассматривает хаб как способ перенаправить свой газовый экспорт сейчас, когда европейские страны резко сократили свои закупки. Она надеется продавать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать газ напрямую у России.

Сейчас Москва поставляет газ в Турцию через газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" через Черное море. Газ через "Турецкий поток" также идет на дальнейший экспорт в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.

Некоторые западные столицы обеспокоены тем, что любой турецкий газовый хаб, который включает российский газ, может позволить Москве маскировать экспорт, на который наложены санкции Запада, путем смешивания энергоносителей с топливом из других источников.

Сейчас Турция импортирует почти весь свой газ и имеет разветвленную инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа. Анкара считает, что она может использовать свои существующие и новые торговые отношения, чтобы стать газовым хабом.

В июле Путин заявил, что вопрос газового хаба остается на повестке дня, и Россия хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.

На встрече со своим турецким коллегой Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что "Газпром" представил турецкой энергетической компании BOTAS дорожную карту создания хаба.

По его словам, речь идет о создании совместной рабочей группы, разработке нормативно-правовой базы, а также "схемы торговли и передачи купленного газа".

Кремль заявил, что хаб является сложным проектом, который требует времени для реализации. Представитель Кремля Песков впервые заявил в феврале, что реализация плана может затянуться из-за разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции и в Сирии.

Экономическая правда