Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Протокол с решением продлить действие либерализации подписали по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.

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"Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также уже работаем вопрос верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками.

Ценим сотрудничество с Молдовой для экономического развития наших стран", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Предыдущее соглашение о либерализации грузовых перевозок подписали в августе 2022 года действием до конца этого года - оно предусматривало возможность продления по соглашению сторон.

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В министерстве напомнили, что в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией - речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.

В общем, украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.

Экономическая правда