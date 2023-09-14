Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года
Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
Протокол с решением продлить действие либерализации подписали по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.
"Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также уже работаем вопрос верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками.
Ценим сотрудничество с Молдовой для экономического развития наших стран", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Предыдущее соглашение о либерализации грузовых перевозок подписали в августе 2022 года действием до конца этого года - оно предусматривало возможность продления по соглашению сторон.
В министерстве напомнили, что в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией - речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.
В общем, украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.
Экономическая правда