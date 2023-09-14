Украинцам создадут персональные "социальные карты": проект уже тестируют

Минсоцполитики запустило в четырех пилотных областях бета-тестирование "системы электронного кейс-менеджмента", которая простыми словами представляет собой персональные социальные карты украинцев.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Теперь появляется электронная персональная карта человека с его социальной историей, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения", - разъяснили в министерстве.

"В медицинской карте можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной - какие услуги предоставляли, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации", - пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Тестирование пройдет в 4 пилотных областях - Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Главный принцип действия системы таков:

человек обращается за социальной помощью;

информация о нем попадает к кейс-менеджеру;

кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Все это происходит в единой электронной системе.

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"Имея четкое представление обо всем перечне имеющихся в громаде ресурсов, человек сможет сам выбирать социальные услуги для решения своей ситуации. Новая система поможет эффективно сотрудничать с кейс-менеджером и выбирать лучшие решения для выхода из кризиса", - разъяснили в Минсоцполитики.