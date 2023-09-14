После отказа от фиксированного курса НБУ планирует значительно ограничивать курсовые колебания

После принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования Национальный банк валютными интервенциями будет компенсировать дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

"Особенно на первых стадиях курсовой гибкости мы будем достаточно существенно ограничивать эти курсовые колебания", - сказал он.

Со своей стороны глава Нацбанка Андрей Пышный напомнил предпосылки для принятия решения об отказе от фиксированного курса: инфляционные ожидания, реальная рыночная ставка, состояние и объем золотовалютных резервов, ситуация на валютном рынке, финансовая стабильность.

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"Сейчас Национальный банк, наша команда, мне в определенной степени напоминает снайпера, который пытается попасть точно в цель. И мы должны попасть именно таким образом, чтобы, не дай бог, не повредить всем тем достижениям, которые сегодня мы имеем за счет эффективного обеспечения мандата курсовой и ценовой стабильности", - подчеркнул Пышный.

Напоминаем:

Нацбанк Украины после начала полномасштабной войны зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,2549 грн/$1. После чего один раз девальвировал его до уровня 36,5686 грн/$1 в июле того же года.

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