Все разделы
Укр / Рус

После отказа от фиксированного курса НБУ планирует значительно ограничивать курсовые колебания

Четверг, 14 сентября 2023, 16:39 - Лия Ильченко

После принятия решения о возвращении к политике гибкого курсообразования Национальный банк валютными интервенциями будет компенсировать дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

"Особенно на первых стадиях курсовой гибкости мы будем достаточно существенно ограничивать эти курсовые колебания", - сказал он.

Со своей стороны глава Нацбанка Андрей Пышный напомнил предпосылки для принятия решения об отказе от фиксированного курса: инфляционные ожидания, реальная рыночная ставка, состояние и объем золотовалютных резервов, ситуация на валютном рынке, финансовая стабильность.

Реклама:

"Сейчас Национальный банк, наша команда, мне в определенной степени напоминает снайпера, который пытается попасть точно в цель. И мы должны попасть именно таким образом, чтобы, не дай бог, не повредить всем тем достижениям, которые сегодня мы имеем за счет эффективного обеспечения мандата курсовой и ценовой стабильности", - подчеркнул Пышный.

Напоминаем:

Нацбанк Украины после начала полномасштабной войны зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,2549 грн/$1. После чего один раз девальвировал его до уровня 36,5686 грн/$1 в июле того же года.

Реклама:
Нацбанк курс
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
В Украине снизились международные резервы на фоне интервенций для поддержки гривны 6 сентября 2023, 12:26
Основной вклад в инфляцию в Украине будут иметь тарифы ЖКХ - Нацбанк 4 сентября 2023, 15:59
В Украине находится в обращении 110 млн платежных карт: анализ НБУ за II квартал  4 сентября 2023, 13:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте