Расходы украинцев за рубежом с апреля существенно снизились – НБУ

Расходы украинцев за рубежом существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более 200 миллионов долларов.

Об этом в ответ на вопросы журналиста ЭП рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук

"Во второй половине прошлого года и I квартале этого года по операциям с украинскими карточками за рубежом фиксировался отток капитала примерно на 800 млн долларов в месяц. Начиная с марта месяца этот объем меньше 600 млн. долларов в месяц", – сказал он.

По словам Николайчука, этому в том числе поспособствовали меры НБУ, связанные со снижением спреда между наличным и официальным обменным курсом, что, соответственно, снизило потребность или привлекательность так называемого "карточного туризма".

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Снижению расходов за рубежом, по словам заместителя главы регулятора, способствовали меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору.

"Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраивают за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине", - добавил Николайчук.

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