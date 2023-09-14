НБУ изменит параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты

Национальный банк вдвое снизит долю срочных депозитов физлиц, которые банки могут вкладывать в трехмесячные депозитные сертификаты под учетную ставку, то есть 20% годовых. Она снизится с 70% до 35%.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

"Это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов", - пояснили в регуляторе.

Решение по параметрам операционного дизайна монетарной политики вступит в силу с 18 сентября.

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Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. В то же время ставка по депозитным сертификатам овернайт будет снижена на 2 и. п. до 16%, а по кредитам рефинансирования – на 2 и. п. до 22%.

Напоминаем:

Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

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