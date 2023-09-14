Украинцам спрогнозировали изменение цен на картофель ближайшие два месяца

Украинцам спрогнозировали существенное снижение цен на картофель.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордейчук.

По словам Гордейчука, в конце сентября - начале октября, когда с полей окончательно уберут урожай, цены на картофель опустятся.

"Урожайность картофеля в этом сезоне будет выше по сравнению с прошлым сезоном, что, безусловно, негативно повлияет на цену", - отметил он.

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Согласно прогнозам, в нынешнем году в Украине будет избыток урожая картофеля. К тому же экспорта картофеля практически не намечается.

"Сезон был удачным для фермеров Западной Украины, Львова, Тернополя, Волыни, где фермеры получают регулярные осадки в период вегетации. Некоторые сорта показали себя очень хорошо с урожайностью до 45-50 тонн с гектара без использования орошения", - отметил Гордейчук.

Война с Россией также наложила свой отпечаток и на картофельный сезон в Украине.

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"Более шести миллионов человек выехали из Украины, в основном женщины и дети, а это просто означает, что потребительский рынок в Украине сократился. Это, в свою очередь, также привело к снижению потребления чипсов, в то время как переработчики уменьшают свои заказы от производителей", - подчеркнул Гордейчук.

По его словам, цены на картофель уже сейчас низкие и могут пойти еще ниже.

"Мы видим тенденцию к ценам на картофель. Цена стартовала с 1,20 евро за кг раннего картофеля в июне и снизилась до 0,16 евро/кг с фермы", - пояснил Гордейчук.

В то же время, по его словам, есть проблема дефицита качественного картофеля.

Именно поэтому, по его словам, супермаркеты предлагают лучшую цену на картофель хорошего качества на уровне 0,18-0,20 евро за кг.

В то же время цены могут вырасти в январе или феврале 2024 года, подытожил вице-президент Ассоциации производителей картофеля.