Путин слишком нейтрально обрисовал сотрудничество с КНДР, чтобы не усилить санкции против РФ - ISW

Президент России Владимир Путин, вероятно, обеспокоен тем, что афиширование сотрудничества России с Северной Кореей может усилить санкции и поставить под угрозу существующие схемы их обхода.

Об этом говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

"Вероятно, Путин нейтрально обрисовал свою встречу с Кимом", - подчеркивают аналитики.

Отмечается, что в РФ существуют опасения по поводу риска введения вторичных международных санкций против России из-за возможной торговли с Северной Кореей. Также, это может привести к усилению международного контроля за уклонением России от санкций.

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Кроме того, отмечают в ISW, Россия не стремится слишком проявлять свою заинтересованность в покупке северокорейских боеприпасов.

Напоминаем:

На этой неделе российский диктатор Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. Путин назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что между ним и Кимом состоялся "откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе и двусторонних отношениях".

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Путин также заявил, что Россия продолжает придерживаться ограничений на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но отметил, что "в рамках действующих правил есть и возможности".