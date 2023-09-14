Google добавил в поисковик функцию для комбинирования эмодзы
В поисковике Google появилась функция Emoji Kitchen, позволяющая комбинировать разные эмодзы.
Об этом сообщает ITC.
Чтобы воспользоваться обновлением, необходимо ввести поиск Emoji Kitchen, а затем нажать "Get cooking".
Для создания одного скомбинированного эмодзы можно использовать десятки разных смайлов или положиться на рандомайзер. Результат можно скопировать в буфер обмена устройства и вставить как наклейку в сообщение или документ.
Таким образом можно создать разные эмодзы. К примеру, если объединить дерево и волка – получится деревянный волк.
Если же комбинировать эмодзы, передающие настроение, то в результате получится смайлик с несколькими эмоциями.
Новинка работает в браузере и приложении Google. Ранее Emoji Kitchen была доступна только пользователям Android через приложение виртуальной клавиатуры Gboard.
Напоминаем:
В начале сентября компания Google представила новый логотип Android и выпустила пакет обновлений для своих мобильных приложений и сервисов.