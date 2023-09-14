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Курс валют на 14 сентября: гривня стабильна на "черном рынке", но дешевеет в банках

Четверг, 14 сентября 2023, 10:21 - Анастасия Жарикова

14 сентября курс гривны к доллару США и евро на "черном рынке" почти не изменился по сравнению с предыдущим днем доллар и евро в банках подорожали.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,95 - 38,19 грн против котировок в 37,99 - 38,23 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,94 - 41,19 грн против курса 40,89 - 41,18 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,7 – 38,3 грн (курс на 13 сентября – 37,6 – 38,2 грн);
  • Евро – 40,6 – 41,35 грн (курс на 13 сентября – 40,5 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 – 38,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,65 – 38,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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