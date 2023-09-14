Российские олигархи вывели из ЕС не менее 50 миллиардов долларов – Bloomberg

Находящиеся под давлением международных санкций и сталкивающиеся с давлением со стороны Владимира Путина, российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из Европы после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемые магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний из Кипра в Россию.

Согласно данным Bloomberg, эта передача поможет увеличить общую стоимость активов, переведенных самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, по меньшей мере до 50 миллиардов долларов.

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"Это изменение нарушает десятилетнюю практику российских миллиардеров сохранять свои активы в Европе, используя удобные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги. Сейчас у самых богатых россиян остается все меньше мест для размещения своего состояния, поскольку многие находятся под санкциями США, Великобритании или Европы", – пишет Bloomberg.

Передача активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, в частности, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после полномасштабного вторжения.

Среди первых переездов были семейные холдинги миллиардера по производству удобрений Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в Россию.

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Евросоюз в очередной раз продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек.

Экономическая правда