Дерипаска предлагает РФ попросить денег у Африки на преодоление технологической отсталости

Олег Дерипаска тасс

Российский подсанкционный олигарх Олег Дерипаска заявил, что России стоит привлекать инвесторов из стран Африки и других "дружественных" государств, чтобы решить проблему технологической отсталости и увеличить объем ВВП в три раза.

Об этом он заявил в интервью РБК.

Подсанкционный олигарх считает, что единственным способом ускорить технологическое развитие экономики РФ являются инвестиции.

При этом он заявил, что российскому бизнесу трудно вкладывать деньги, поскольку кредиты слишком дорогие из-за высокой ставки Центробанка, а "образ будущего размыт".

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"К сожалению, у России недостаточно на сегодняшний день капитала, поэтому он такой дорогой. Во-вторых, очень высокие риски. Мы сильно разбалансировали систему последние 12 лет.

Для нас единственный шанс - это привлечь сюда инвесторов - китайских, индийских, индонезийских, из той же Африки", - утверждает Дерипаска. Он утверждает, что "притянуть за уши" их невозможно, но они придут, как только завершится война в Украине.

Перед началом войны, по данным Центробанка РФ, иностранный бизнес держал почти 500 млрд долл. в виде прямых инвестиций в российскую экономику. Но три четверти этой суммы - около 379 млрд долл - были обеспечены странами из так называемого списка "недружественных", вложения которых прекратились после введения санкций и контрсанкций.

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В добычу полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность - отрасли, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости, - условные "враги" РФ вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%).

В то же время на Китай приходилось 3,3 млрд долл прямых инвестиций в РФ - или 0,66% от общей суммы, а на Индию - всего 613 млн долл, или 0,012%.

Экономическая правда