В Киеве и Львове выросла стоимость аренды квартир

Стоимость аренды квартир в Киеве и Львове продолжает стремительно расти.

Об этом говорится в аналитике Bird.

Медиана цены аренды 1-комнатной квартиры в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн, 2-комнатной — на 19% (19 100 грн) и 3-комнатной — на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.

Bird

Аренда во Львове тоже выросла за последний месяц. Медиана 1-комнатной квартиры увеличилась на 2% (15 300 грн), 2-комнатной (17 800 грн) и 3-комнатной на 11% (21 00 грн).

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Аналитики называют это "феноменом вымывания дешевых квартир". Во время высокого сезона спрос на недвижимость обычно растет. Из-за повышенного спроса больше людей активно ищут жилье, и как результат, дешевые и доступные варианты недвижимости быстро вымываются с рынка, поскольку их покупают или арендуют.

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Напоминаем:

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В апреле 2023 года Bird сообщал, что спрос на аренду квартир в столице на 38% превысил уровень до начала полномасштабной войны, хотя по ценам, как и раньше, львовские квартиры опережали киевские.