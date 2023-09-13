Для перевозчиков интегрировали системы "єЧерга" и "Шлях" и запустили новую услугу

фото: укринформ

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры объявило о запуске новой услуги для международных перевозчиков в рамках проекта "еЧерга" - теперь можно отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Просматривать все активные очереди можно через личный кабинет в системе "Шлях". Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем еЧерга и "Шлях", - говорится в сообщении

Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя єЧерга".

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В частности перевозчик может просмотреть:

Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди

Статус авто в єЧерзі

Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе

Номер грузовой таможенной декларации.

В министерстве напомнили, что с 1 августа продолжается тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Сейчас тестирование охватывает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.

По результатам тестирования вскоре станет доступной услуга слотирования - возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.

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Экономическая правда