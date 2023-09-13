Для перевозчиков интегрировали системы "єЧерга" и "Шлях" и запустили новую услугу
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры объявило о запуске новой услуги для международных перевозчиков в рамках проекта "еЧерга" - теперь можно отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Просматривать все активные очереди можно через личный кабинет в системе "Шлях". Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчика. Новая опция стала доступной благодаря интеграции систем еЧерга и "Шлях", - говорится в сообщении
Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя єЧерга".
В частности перевозчик может просмотреть:
- Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди
- Статус авто в єЧерзі
- Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе
- Номер грузовой таможенной декларации.
В министерстве напомнили, что с 1 августа продолжается тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Сейчас тестирование охватывает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.
По результатам тестирования вскоре станет доступной услуга слотирования - возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.
Экономическая правда