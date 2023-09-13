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Рост цен на бензин ускорил инфляцию в США

Среда, 13 сентября 2023, 19:10 - Алексей Павлыш
 
reuters

Потребительские цены в США в августе выросли больше всего за 14 месяцев из-за роста цен на бензин, впрочем базовая годовая инфляция выросла наименьшими темпами за последние два года, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце вырос на 0,6%, что является наибольшим приростом с июня 2022 года. Августовский рост соответствовал ожиданиям экономистов.

Цены на бензин, которые подскочили на 10,6% после роста на 0,2% в июле, обеспечили более половины прироста ИПЦ в прошлом месяце.

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Согласно данным Управления энергетической информации США, цены на бензин ускорились в августе, достигнув пика в 3,984 долл за галлон на третьей неделе месяца. Это по сравнению с 3,676 долл за галлон за тот же период в июле.

"Стоимость жилья продолжает расти, хотя арендная плата умеренно снижается. Цены на продукты питания выросли на 0,2% второй месяц подряд. Цены на бакалейные товары выросли на 0,2%, замедлившись с июньского роста на 0,3%. Потребители платили больше за мясо, рыбу и яйца, но молочные продукты, фрукты и овощи были дешевле", - пишет агентство.

При этом годовая инфляция ускорилась до 3,7% по сравнению с 3,2% в июле.

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Хотя это ознаменовало второй месяц подряд рост годовой инфляции, в годовом измерении потребительские цены снизились с пика в 9,1% в июне 2022 года. ФРС имеет целевую инфляцию на уровне 2%.

Экономическая правда

инфляция бензин США мир
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