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Во Франции приказали прекратить продажу iPhone 12 из-за повышенной радиоактивности

Среда, 13 сентября 2023, 18:12 - Алексей Павлыш
 
getty images

Франция приказала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за чрезмерного электромагнитного излучения.

Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что французский надзорный орган, который регулирует радиочастоты, также приказал Apple исправить существующие телефоны. Эти меры принимаются из-за слишком высокого уровня радиации, который превышает норму. Соответствующие выводы будут переданы другим регуляторам.

"Регулятор посоветовал Apple, что если компания не может решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, она должна отозвать каждый iPhone 12, когда-либо проданный в стране", - говорится в сообщении.

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Впервые iPhone 12 был выпущен в сентябре 2020 года, и он до сих пор продается по всему миру.

Apple сообщила BBC, что оспаривает такое решение, и заявила, что предоставила регулятору результаты лабораторных исследований самого технологического гиганта и третьих сторон, которые показывают, что устройство соответствует всем соответствующим правилам.

В заявлении компании говорится, что iPhone 12 был признан соответствующим нормам по уровню излучения во всем мире.

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Французский регулятор требует проверить уровень поглощения устройств в двух режимах использования: в тесном контакте с телом человека и когда телефон немного дальше, например, в сумке или кармане пиджака.

Показатель SAR (уровень излучения мобильных устройств) для первого режима превышает установленный лимит, в то время как для второго режима он не превышает.

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