Положения Бюджетного кодекса, которые позволяли регулировать пенсии "чернобыльцев", признаны неконституционными

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, должны выплачиваться в размере, который предусмотрен специальным законом, а не в зависимости от наличия денег у государства, как это записали в Бюджетном кодексе.

Такое решение вынес Конституционный Суд Украины на пленарном заседании 13 сентября, сообщается на сайте Суда.

"Суд отмечает, что социальные гарантии для этой категории лиц, в частности, размер их пенсионного обеспечения должен устанавливать законодатель исключительно в законе № 796 ("О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" от 28 февраля 1991 года - ред.)", - говорится в сообщении.

Суд также отмечает, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы не могут зависеть от имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

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"Такие пенсии должны выплачиваться в порядке и размерах определенных законом. При этом размер пенсий не может корректироваться Кабинетом Министров Украины в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов", - подчеркивают в Конституционном Суде.

Таким образом, Суд признал не соответствующим Конституции Украины положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса в части применения статьи 54 закона № 796.

Судьей-докладчиком по данному делу выступил Виктор Кичун.

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Текст решения и его резюме будут обнародованы на официальном веб-сайте Суда 14 сентября 2023 года.

Напоминаем:

Законом № 796 для установления льгот и компенсаций определены четыре категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Порядок назначения государственной и дополнительной пенсий лицам, отнесенным к категории 1, урегулирован статьями 50, 54 Закона № 796.

Согласно статье 54 Закона № 796 определена государственная пенсия лицам, отнесенным к категории 1 и в связи с потерей кормильца.

Этой же статьей установлен размер пенсии по инвалидности лицам, отнесенным к категории 1, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кабинет Министров определяет только порядок назначения такой пенсии.

Вместе с тем пункт 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса содержит другое регулирование данного вопроса. И фактически лишает лиц, отнесенных к категории 1 возможности быть уверенными в получении гарантированной государственной пенсии. Ведь их выплаты зависят от финансовых возможностей государства.