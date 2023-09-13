России уже не удастся повторить прошлогодний сценарий с отключениями света в Украине - эксперт

Даже в случае обстрелов критической инфраструктуры в Украине, катастрофических отключений и блэкаута будущей зимой уже не будет.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ограничения поставок электроэнергии зимой будут, однако не такие, как прошлой зимой. Отключений на несколько суток также не будет, впрочем возможны модерируемые отключения.

Он в частности пояснил, что сейчас разработаны сценарии реагирования, мобильные ремонтные группы, которые знают как действовать, они хорошо оснащены и подготовлены.

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"Мы знаем, что делать, и реакция будет значительно лучше, чем она была, когда обстрелы только начинались, и мы не знали, как реагировать. Сейчас гораздо лучше готовность, гораздо лучше мы приготовили все необходимое. И я уверен, что даже в случае обстрелов не будет катастрофических отключений, не будет реального блэкаута, будут в основном предсказуемые отключения", - добавил он.

Напоминаем:

Министерство энергетики пока никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривает.

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В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей.

Известно также, что на объектах энергетики возводятся защитные сооружения.

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