Россия думает взыскать с Украины убытки из-за "водной блокады" секретных объектов Крыма

"Судебный процесс" в России по рассмотрению дела о так называемой "водной блокаде" оккупированного Крыма сделали закрытым, поскольку на нем будет идти речь в том числе о водообеспечении "режимных объектов".

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на заседание "арбитражного суда", проходящее в оккупированной АР Крым.

С соответствующим ходатайством обратились оккупационные органы власти, размещенные в Крыму - так называемый "совет министров", а также "министерства" и "ведомства", привлеченные в качестве третьих лиц.

"Представитель правительства пояснила, что это связано с необходимостью рассмотреть материалы о работе, в том числе режимных объектов", - передает "Интерфакс".

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Позже оккупанты рассчитывают также взыскать "ущерб", понесенный от энергетической, продовольственной, транспортной "блокад".

Как отмечасется в сообщении, на данный момент вода в Крым снова не постувает из-за "разрушения" Каховской гидроэлектростанции.

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В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и дамбу.

После этого назначенный оккупантами так называемый "председатель" Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что вода в Северокрымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает.