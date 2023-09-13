ОГТСУ отремонтировал магистральный газопровод на границе с Молдовой

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Оператор ГТС Украины завершил ремонт магистрального газопровода на участке между Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

В ОГТСУ отметили, что подготовка газотранспортной системы Украины к отопительному сезону на завершающей стадии.

Гендиректор компании Дмитрий Липпа проверил ход ремонтных работ на важном участке магистрального газопровода, обеспечивающего поставки природного газа не только для украинских потребителей, но и Молдовы.

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Восстановительные работы на газопроводе выполнялись по результатам ранее проведенной внутритрубной диагностики.

"Высокую безопасность выполнения работ удалось достичь применения, в том числе, передвижной азотной компрессорной станции, которую Оператор приобрел в прошлом году. Это впервые, когда азотная станция применялась для ремонта линейной части с такой большой протяженностью", – пояснили в компании.

В конце ремонта прошли огневые работы по подключению отремонтированного участка, а 9 сентября в установленном порядке прошел дальнейший пуск в работу газопровода.

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Напоминаем:

Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные газовые хранилища (ПХГ) готовы работать в условиях нулевого транзита.