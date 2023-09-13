Курс валют на 13 сентября: гривна в банках слабеет

13 сентября наличная гривня несколько ослабла в кассах банков, котировки на "черном рынке" не изменились по сравнению с предыдущим.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,89 – 38,08 грн против котировок в 37,8 – 38,06 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,77 - 40,99 грн против курса 40,73 - 40,99 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,6 – 38,2 грн (курс на 12 сентября – 37,55 – 38,15 грн);

Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 12 сентября – 40,43 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,3 – 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,45 – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 37,6 – 38,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.