Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 13 сентября: гривна в банках слабеет

Среда, 13 сентября 2023, 11:53 - Анастасия Жарикова

13 сентября наличная гривня несколько ослабла в кассах банков, котировки на "черном рынке" не изменились по сравнению с предыдущим.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,89 – 38,08 грн против котировок в 37,8 – 38,06 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,77 - 40,99 грн против курса 40,73 - 40,99 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,6 – 38,2 грн (курс на 12 сентября – 37,55 – 38,15 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 12 сентября – 40,43 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,3 – 37,9 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 – 38,45 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,6 – 38,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

курс валют гривня доллар евро
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Курс валют на 12 сентября: наличная гривня стабильна к валютам 12 сентября 2023, 10:16
Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар и евро 11 сентября 2023, 09:57
Курс валют на 5 сентября: сколько стоят наличные доллар и евро наличными 5 сентября 2023, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте