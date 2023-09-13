Деньги "Укрбуда": в "Житло-Капитал" заявляют, что НКЦБФР приостановила им лицензию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) якобы приняла решение приостановить лицензию финансовой компании (ФК) "Житло-Капитал", управляющей фондом финансирования строительства ряда жилых комплексов, в том числе и бывших объектов "Укрбуда".

Об этом заявляет руководитель ФК Дмитрий Гонтарь, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мне сообщили, что НКЦБФР приняла решение о приостановлении лицензии "Житло-Капитал". Мы видим в этом решении неправомерные действия, поэтому будем обжаловать это решение через суд с обеспечением иска", - сказал он агентству.

В то же время на сайте НКЦБФР сообщений о приостановлении лицензии ФК "Житло-Капитал" или принятия такого решения нет.

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Напоминаем:

Тем временем "Киевгорстрой" хочет получить 400 млн грн на достройку наследия "Укрбуда", в частности - от финансовой компании "Житло-капитал".

Инвесторы "Укрбуда" до 2019 года и позже переводили средства на счета управляющего ФФС - финансовой компании "Житло-капитал". С февраля 2022 года она прекратила переводить средства "Киевгорстрою", сообщили в холдинге.

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В апреле 2023 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что "Житло-капитал" передала средства своего оперативного резерва ООО "Касса народной помощи", которая является небанковским учреждением.

Регулятор требовал от "Житло-капитала" вернуть средства и разместить 3,7 млрд грн на депозитах.

В августе 2023 года Хозяйственный суд Киева признал ФК "Житло-Капитал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", что дало право инвесторам "Укрбуда" претендовать на возмещение. 30 августа 2023 года при участии ООО "ФК "Житло-Капитал" состоялось общее собрание кредиторов ООО "Укрбуд Девелопмент", которое находится в процедуре банкротства.

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