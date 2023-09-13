Половина украинцев хотя бы раз становились жертвой интернет-мошенников - исследование

Каждый второй украинец хотя бы раз становился жертвой интернет-мошенников, а 73% вероятнее всего не распознают "тревожные звоночки", которые указывают на мошеннические действия в интернете.

Об этом говорится в исследовании Visa Stay Secure, которое есть в распоряжении ЭП.

Согласно ему, 7 из 10 украинцев переживают, что их друзья или семьи могут отреагировать на мошенническое сообщение. Также 68% украинцев не уверены в своей способности распознать онлайн-мошенничество

Каждый второй украинец хотя бы раз попадал на крючок мошенников, а 17% становились жертвами обмана неоднократно.

Реклама:

инфографика: Visa

"В современном цифровом мире мошенничество становится все более изощренным, а преступники используют новые подходы, чтобы обмануть доверчивых потребителей. Неважно, о чем идет речь: о посылке, задержанной на таможне, просроченной подписке на стриминговый сервис или подарочной карте от любимого бренда, - мошенники применяют чрезвычайно убедительную тактику, чтобы ввести жертв в обман.

Учитывая стремительный рост доли цифровых платежей, сейчас как никогда важно, чтобы потребители понимали язык мошенничества и оставались настороже", - пояснил Чарльз Лобо, руководитель отдела рисков Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Почему потребители попадают "на крючок"?

Реклама:

Респонденты, которые считают себя осведомленными о тактиках онлайн злоумышленников, с большей вероятностью нажмут на фальшивую ссылку или поверят мошенническому предложению.

Так, 54% "осведомленных" украинцев купятся на сообщение, содержащее хорошие новости, а 42% отреагируют на просьбу выполнить срочные действия, тогда как среди тех, кто сомневается в своей бдительности, так же поступят 48% и 32% соответственно.

Меньше всего украинцы верят просьбам переустановить пароль из-за потенциальной утечки данных: для 85% опрошенных сообщения такого содержания - в тройке самых подозрительных. Гораздо меньше беспокойства вызывают:

СМС о статусе доставляемого отправления (такие сообщении подозрительными считают 28% респондентов);

электронные письма с объявлением о распродаже или появлении нового продукта (27%);

просьба предоставить отзыв о недавнем опыте (17%).

Всеми этими способами коммуникации могут воспользоваться мошенники.

Почти каждый второй (49%) украинец сообщил, что убеждается, что письмо отправлено с действительного электронного адреса, тогда как только 43% будут проверять, прикреплено ли к сообщению название или логотип компании.

Менее половины респондентов будут искать в письме номер своего заказа (42%) или банковского счета (32%), а 40% будут проверять правильность написания слов.

В Visa также разъяснили, что на мошенничество могут указывать следующие месседжи: