TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США

Соцсеть TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в Соединенных Штатах после месяцев тестирования.

Об этом пишет Reuters.

TikTok предлагает онлайн-покупки с помощью ряда функций в своем основном приложении и надеется повторить успех платформ Shein и Temu компании PDD Holdings.

"Более 150 миллионов пользователей TikTok в США теперь смогут видеть видео и прямые трансляции со ссылками на покупку товаров в своей ленте, поскольку TikTok предлагает инструменты для создателей контента, брендов и продавцов для создания контента, который можно приобрести.

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Новые функции включают вкладку "Магазин", где компании могут демонстрировать свои продукты с помощью логистических и платежных решений на базе TikTok", - пишет агентство.

В TikTok заявили, что интегрировали свой сервис покупок с различными сторонними платформами, в частности, такими как Shopify, Salesforce и Zendesk.

Онлайн-маркетплейс TikTok, который работал в США с ноября в тестовом режиме, доступен также в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Великобритания.

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Экономическая правда