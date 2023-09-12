Кабмин выделил еще 135 миллионов на питьевую воду для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионов
Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета дополнительно почти 135,5 млн грн на работы по обеспечению питьевой водой Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, где системы водоснабжения пострадали в результате подрыва РФ Каховской ГЭС.
Такое решение правительство приняло 12 сентября, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Дополнительные средства направят на восстановление, реконструкцию или капитальный ремонт водопроводов, водозаборных сооружений и насосных станций, аварийных резервных ниток водозаборных сооружений и т.д. в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"Сразу после осуществления Россией террористического акта на Каховской ГЭС правительство приняло ряд решений по помощи людям и финансированию работ по обеспечению водоснабжения в пострадавших регионах. Одним из таких решений мы выделили около 845 млн грн для Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
К сожалению, последствия теракта оказались хуже, чем прогнозировалось. Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже критического. И чтобы обеспечить людей водой, нужно реализовать более сложные и дорогостоящие технические решения. Именно поэтому сегодня мы выделили дополнительно на эти работы 135,5 млн гривен", - заявила прший вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Таким образом, с учетом решения 12 сентября всего на мероприятия по обеспечению транспортировки питьевой воды в эти четыре региона, пострадавших от теракта на Каховской ГЭС, правительство выделило суммарно 980,5 млн грн.
Из них на работы в:
- Днепропетровской области - 295,1 млн гривен;
- Запорожской области - 26,3 млн гривен;
- Николаевской области - 274,6 млн гривен;
- Херсонской области - 384,5 млн гривен.
Ранее правительство своим решением 22 августа выделило дополнительно 7 млрд грн из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции. В общем, с учетом предыдущих ассигнований на экспериментальный проект выделено 8,5 млрд грн.
Кроме этого, ранее Кабмин выделил 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.
Экономическая правда