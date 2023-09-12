Кабмин выделил еще 135 миллионов на питьевую воду для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионов

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Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета дополнительно почти 135,5 млн грн на работы по обеспечению питьевой водой Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей, где системы водоснабжения пострадали в результате подрыва РФ Каховской ГЭС.

Такое решение правительство приняло 12 сентября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Дополнительные средства направят на восстановление, реконструкцию или капитальный ремонт водопроводов, водозаборных сооружений и насосных станций, аварийных резервных ниток водозаборных сооружений и т.д. в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

"Сразу после осуществления Россией террористического акта на Каховской ГЭС правительство приняло ряд решений по помощи людям и финансированию работ по обеспечению водоснабжения в пострадавших регионах. Одним из таких решений мы выделили около 845 млн грн для Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

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К сожалению, последствия теракта оказались хуже, чем прогнозировалось. Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже критического. И чтобы обеспечить людей водой, нужно реализовать более сложные и дорогостоящие технические решения. Именно поэтому сегодня мы выделили дополнительно на эти работы 135,5 млн гривен", - заявила прший вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Таким образом, с учетом решения 12 сентября всего на мероприятия по обеспечению транспортировки питьевой воды в эти четыре региона, пострадавших от теракта на Каховской ГЭС, правительство выделило суммарно 980,5 млн грн.

Из них на работы в:

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Днепропетровской области - 295,1 млн гривен;

Запорожской области - 26,3 млн гривен;

Николаевской области - 274,6 млн гривен;

Херсонской области - 384,5 млн гривен.

Ранее правительство своим решением 22 августа выделило дополнительно 7 млрд грн из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции. В общем, с учетом предыдущих ассигнований на экспериментальный проект выделено 8,5 млрд грн.

Кроме этого, ранее Кабмин выделил 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Экономическая правда