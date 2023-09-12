"Киевстар" запускает первую в Украине сеть точного позиционирования RTK

Мобильный оператор "Киевстар" до конца сентября запустит сервис точного позиционирования RTK (Real-Time Kinematic), который, как ожидается, в первую очередь будет востребован в аграрном и оборонном секторах.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров на встрече бизнес-лидеров "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", организованной Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), передает "Интерфакс-Украина".

"В этом месяце мы запускаем первую сеть RTK. Это датчики, которые дают очень высокую точность GPS-сигнала в Украине. Запускаем вместе с американской компанией...", - сообщил Александр Комаров.

По его словам, ожидается, что крупнейшим заказчиком сервиса станет агросектор.

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"Технология позволит технике работать с точностью до двух сантиметров", - отметил Комаров.

Президент "Киевстар" выразил надежду, что крупным заказчиком услуги может также быть, в частности, оборонный сектор.

"Мы надеемся, что крупным заказчиком этой услуги могут быть наши силы обороны - там тоже есть запрос на точное позиционирование", - сказал он.

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По словам Комарова, "Киевстар" совместно с Минобороны уже реализует большой пилотный проект с использованием спутниковой связи.

Напоминаем:

Технология RTK (Real-Time Kinematic) обрабатывает сигнал навигационной спутниковой системы (GNSS, Global Navigation Satellite System) и помогает онлайн в реальном времени получать координаты для техники с точностью 2,5 см. RTK-система состоит из сети наземных базовых GNSS-станций, программного обеспечения, спутниковой антенны, источника бесперебойного питания и средств связи.