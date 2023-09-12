Подготовка к отопительному сезону входит в финальную стадию - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подготовка энергообъектов к осенне-зимнему периоду входит в финальную стадию - в частности, по его словам, отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два отремонтируют до старта отопительного сезона.

Об этом он заявил во время заседания правительства 12 сентября.

"Атомные электростанции. Отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще два станут в строй до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт. Делаем важный шаг к энергонезависимости - на Ровенской АЭС начали загружать новое ядерное топливо компании Westinghouse вместо российской монополии на подобные виды топлива.

Европа вместе с Украиной должны устранить РФ с этого рынка, чтобы избавиться от энергетической угрозы", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков тепловых электростанций, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

Он добавил, что отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей. Продолжаются интенсивные ремонты - в правительстве уверяют, что они завершатся вовремя.

Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов ГЭС мощностью почти 2,3 ГВт, добавил премьер.

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"По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей", - резюмировал он.

Также, по словам Шмыгаля, к зиме готовы 15,2 тыс котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц. Он отметил, что через месяц должно быть 100%.

Также Шмыгаль заявил, что в местных бюджетах достаточно средств для завершения всех подготовительных работ до наступления холодов.

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Экономическая правда