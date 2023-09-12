Обнародованы предложения президента к ветированному законопроекту о восстановлении декларирования

Опубликованы предложения президента Украины Владимира Зеленского к заветированному законопроекту о возобновлении электронного декларирования для должностных лиц государства и местного самоуправления.

Соответствующие предложения главы государства к законопроекту № 9534 обнародованы на странице документа на сайте парламента.

"Не могу согласиться с предложенным законом подходом, согласно которому не обеспечивается открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – отмечает президент.

Глава государства предлагает Верховной Раде сделать открытым доступ к Реестру деклараций, но при этом учесть ряд особенностей касательно определенных групп декларантов.

Реклама:

Он предлагает установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечивает открытый круглосуточный доступ к Единому госреестру деклараций.

При этом глава государства считает необходимым определить в законе, что в открытом доступе не будут отображаться декларации, представленные, в частности:

военнослужащими Государственной пограничной службы Украины,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Управления государственной охраны,

Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Помимо этого не будут отображаться декларации:

Реклама:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий,

раненых,

пленных,

миротворцев,

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

НАПК изымает из открытого доступа такие декларации на основании письменного представления руководителя госоргана, где проводит службу (работает) соответствующий субъект декларирования.

Согласно предложениям президента, эти исключения не касаются:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, на других должностях в аппаратах министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов системы правосудия или командированных на следующие должности;

входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированные в них;

проходящих службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированные в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Президент также предлагает установить, что со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, НАПК обеспечит открытый доступ к декларациям, содержащимся в Едином госресстре, всем лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Национальному агентству по предотвращению коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, (...) не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона", – указывается также в предложениях президента.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский ветировал закон об возобновлении обязательного электронного декларирования доходов и имущества чиновников, сохранявший закрытость реестра еще на год.