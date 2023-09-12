ООН зафиксировала рекордный показатель производства кокаина в Колумбии
Вторник, 12 сентября 2023, 17:20 -
Колумбия, являющаяся крупнейшим в мире производителем кокаина, произвела рекордный даже по своим меркам объем этого наркотика.
Об этом сообщает Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Отмечается, что в 2022 году в Колумбии было произведено 1738 тонн кокаина. Это на 24% больше, чем в 2021-м, и это рекордный показатель.
Как сообщается в докладе, площади, занятые кустами коки, в этой стране за год увеличились на 13% и сейчас составляют 230 тыс. га.
Реклама:
Отмечается также, что тенденция по увеличению производства кокаина сберегается в Колумбии с 2013 года.
На Колумбию приходится 60% мирового производства кокаина.
Читайте також: Рай кокаїнових переворотів
Реклама:
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі: