РФ отменила скидки на удобрения для Индии из-за сокращения мировых поставок – СМИ

Reuters

Российские компании перестали предлагать Индии такие удобрения, как диаммонийфосфат (DAP), по сниженным ценам из-за сокращения мировых поставок после того, как в прошлом году стали крупнейшими поставщиками в эту страну.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника на рынке.

"Решение российских компаний в августе предложить удобрения по рыночным ценам может увеличить расходы Индии на импорт и бремя субсидий на фоне роста мировых цен, поскольку ведущий экспортер, Китай, пытается сократить зарубежные продажи", - пишет агентство.

"Скидок нет", - сказал высокопоставленный представитель отрасли в Нью-Дели, который участвует в переговорах с зарубежными поставщиками.

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"Российские компании предлагают удобрения по рыночным ценам", - сказал чиновник, отказавшись назвать свое имя из-за деликатности вопроса.

Импорт индийских удобрений из России вырос на 246% до рекордных 4,35 млн тонн в 2022/23 финансовом году, завершившемся 31 марта, поскольку поставщики предоставляли скидки к мировым рыночным ценам на DAP и другие удобрения.

"Агрессивные" продажи России в прошлом году подорвали долю индийского рынка для других экспортеров удобрений, включая Китай, Египет, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты.

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"Российские компании предлагали DAP со скидками до 80 долларов (за тонну). Однако сейчас они не предлагают скидок даже на 5 долларов", - сказал другой представитель индийской компании.

Текущая цена на российский DAP для индийских покупателей составляет примерно 570 долларов за тонну, это такая же цена, которую предлагают другим азиатским покупателям, сообщил российский представитель отрасли.

Мировые цены на удобрения стремительно росли в течение последних двух месяцев, что затруднило для индийских компаний накопление запасов на предстоящий зимний сезон, когда спрос на DAP растет для выращивания пшеницы, сказал представитель компании по производству удобрений, базирующейся в Мумбаи.

В июле мировые поставщики предлагали карбамид по цене около 300 долларов за тонну, но сейчас он стоит 400 долларов за тонну. Цены на диаммонийфосфат в июле составляли около 440 долларов за тонну, добавил он.

Экономическая правда