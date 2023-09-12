Регулятор согласовал правила экспорта и импорта электроэнергии с тремя странами ЕС
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 12 сентября согласовала правила распределения пропускной способности межгосударственных пересечений Украина – Польша, Украина – Словакия и Украина – Венгрия.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
В Нацкомиссии объясняют, что принятое решение создаст условия для увеличения потенциала проведения экспортно-импортных операций с электрической энергией через межгосударственные пересечения Украины и трех европейских стран.
Как следствие это положительно повлияет на обеспечение безопасности поставки электроэнергии и стабилизацию работы объединенной энергосистемы Украины.
Накануне принятия решения регулятором НЭК "Укрэнерго" провела публичные консультации по проекту Правил суточного распределения пропускной способности межгосударственных сечений Украины.
Также Правила распределения пропускной способности межгосударственных связей с Польшей, Словакией и Венгрией были согласованы НЭК "Укрэнерго" с операторами систем передач соответствующих стран.
Напоминаем:
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи для балансировки Объединенной энергосистемы в июле-августе от соседних стран.