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Регулятор согласовал правила экспорта и импорта электроэнергии с тремя странами ЕС

Вторник, 12 сентября 2023, 17:02 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 12 сентября согласовала правила распределения пропускной способности межгосударственных пересечений Украина – Польша, Украина – Словакия и Украина – Венгрия.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

В Нацкомиссии объясняют, что принятое решение создаст условия для увеличения потенциала проведения экспортно-импортных операций с электрической энергией через межгосударственные пересечения Украины и трех европейских стран.

Как следствие это положительно повлияет на обеспечение безопасности поставки электроэнергии и стабилизацию работы объединенной энергосистемы Украины.

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Накануне принятия решения регулятором НЭК "Укрэнерго" провела публичные консультации по проекту Правил суточного распределения пропускной способности межгосударственных сечений Украины.

Также Правила распределения пропускной способности межгосударственных связей с Польшей, Словакией и Венгрией были согласованы НЭК "Укрэнерго" с операторами систем передач соответствующих стран.

Напоминаем:

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требовала от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи для балансировки Объединенной энергосистемы в июле-августе от соседних стран.

НКРЭ электроэнергия экспорт электроэнергии импорт
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Экономическая правда
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