В стоимость строящегося жилья уже сегодня заложен курс до 42 грн за доллар - эксперт

Большинство девелоперов при формировании цен на первичном рынке жилья уже сегодня закладывают курс до 42 грн/доллар, от дальнейшего роста цен рынок сдерживает лишь отсутствие спроса на недвижимость.

Об этом сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов агентству "Интерфакс-Украина".

"Ценообразование на первичном рынке всегда базировалось на прочной привязке к курсу доллара и потенциальном росте стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта "привязка" стала еще более ощутимой - фактически валютный курс на первичном рынке на 7-10% больше наличного", - сообщил Семенцов.

На случай дестабилизации валютного курса и инфляционного "скачка" сегодня при формировании цен на первичном рынке жилья закладывают курс в 40-42 грн/доллар,

Реклама:

По его словам, такая практика вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на "первичке" выросли в среднем на 40-45%.

По его словам, от дальнейшего роста цен рынок сдерживает то, что спрос на недвижимость сегодня находится на минимуме.

"Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен.

Реклама:

Одной из причин является опасения потенциальных покупателей накануне отопительного сезона", - отметил Семенцов.

Опасения/предостережения потенциальных покупателей накануне отопительного сезона, связано с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры.

Поэтому, считает эксперт, на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса.

Несколько оживить спрос способна лишь государственная программа льготного кредитования "еОселя". По мнению эксперта, сейчас она может стимулировать продажи только готовых квартир в достроенных домах, а таких - до 3% предложения первичного рынка.

"Благодаря перезапуску "еОсели" объемы продаж готовых квартир могут вырасти на 15-20%", - отметил он.

Однако в объектах на стадии возведения вряд ли стоит ожидать существенного оживления: "еОселя" предполагает, что девелоперы будут привлекать средства преимущественно через фонды финансирования строительства, через куплю-продажу имущественных прав на недостроенные квартиры или через облигации.

"Сейчас доля девелоперов, готовых к таким изменениям в схемах финансирования объектов, строительство которых началось еще до принятия 15 августа 2022 года закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", слишком мала", - пояснил Семенцов.

По его словам, также есть определенный скепсис относительно объемов и непрерывности финансирования государственной программы льготного кредитования.