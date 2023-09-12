"Укрнефтебурение" в первом полугодии получило 700 миллионов прибыли

Передано в управление "Укрнафты" ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" за первое полугодие получило 700 миллионов гривен прибыли, во втором полугодии она может вырасти почти в три раза.

Об этом сообщил гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий в Facebook.

Он напомнил, что с момента, когда Кабмин поддержал предложение АРМА о передаче корпоративных прав ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в управление ПАО "Укрнафта", прошло 2 месяца. Акты приема-передачи активов компания подписала уже 7 июля.

По словам Корецкого, сейчас "Укрнефтебурение" под управлением "Укрнафты" работает стабильно и эффективно, а компанией руководит профессиональный менеджмент, и.о. о. председателя правления был назначен Олег Мальчик.

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"В первом полугодии 2023 года компания получила 700 млн грн прибыли. Есть основания считать, что по результатам второго полугодия "УНБ" сможет заработать почти в три раза больше", - уверен руководитель Укрнафты.

С июля компании удалось устранить технологические недостатки и запустить 88-ю скважину. После окончания бурения получили приток высоконапорной пластовой воды из верхних горизонтов.

Также проведен ремонт и водоизоляционные работы. Следовательно, увеличили добычу на 170 тыс кубометров газа и 30 тонн конденсата в сутки.

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Корецкий подчеркнул, что, как предусмотрено заключенными договорами с АРМА, 90% чистой прибыли будет передано в пользу государства.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет Украины 29 июня разрешил передачу одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурения" в управление переданному государству "Укрнафте".