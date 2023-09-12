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От Кабмина требуют не лишать населенные пункты статуса пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

Вторник, 12 сентября 2023, 14:41 - Лия Ильченко

Петиция на сайте Кабинета министров с призывом не выводить населенные пункты из категории пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Как следует из информации на сайте правительства, петиция была подана 5 июля и по состоянию на 12 сентября набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петицию зарегистрировали в связи с обнародованием соответствующего проекта постановления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Проектом акта предлагается утвердить новый перечень населенных пунктов, которые относятся к зонам радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы, согласно которому большинство населенных пунктов выводится из категории пострадавших в результате аварии на ЧАЭС", - говорится в тексте петиции.

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Подписанты заявляют, что решение подготовлено исключительно на основе экспертных выводов о радиологическом состоянии населенных пунктов, подготовленных по результатам проведенной в 2011 году общегосударственной дозиметрической паспортизации, и при этом не учитываются экономические или социальные последствия.

"Учитывая вышеприведенные факты, а также социальное возмущение жителей территорий, которые существенно пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, в связи с возможным снижением уровня их социальной защиты граждане Украины требуют не одобрять проект постановления Кабинета министров", - говорится в петиции.

ЧАЭС
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