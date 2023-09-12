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С 20 сентября в Киев перестанут впускать крупногабаритный транспорт шесть часов в сутки

Вторник, 12 сентября 2023, 11:29 - Лия Ильченко

Совет обороны Киева принял решение ограничить с 20 сентября ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Ограничение будет действовать утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

"Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям трудно добраться на работу, специальному транспорту - к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева отдельное внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города", - говорится в сообщении.

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Ограничения будут установлены на въездах в столицу. Контроль за выполнением решения будет осуществлять полиция Киева, сообщил глава КГГА Сергей Попко.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более, что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - отметил Попко.

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