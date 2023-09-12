В Черновцах запускают дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт

В коммунальном транспорте Черновцов ввели безлимитный билет на весь коммунальный транспорт, который будет действовать в течение дня.

Об этом сообщает "Черновицкое троллейбусное управление".

Основными преимуществами билета "Дневной" является множество поездок в течение дня и удобство и простота использования, ведь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно.

Билет будут выпускать пока только в картонной форме.

Реклама:

"Картонный билет очень удобен в использовании и подлежит переработке", - уверяют транспортники.

Картонный билет будет содержать штрих-код, который действует в течение дня с момента активации и действителен до 23:00.

Предварительная стоимость билета составит 50 гривен. А приобрести такой билет можно будет у водителя.

Реклама:

Нововведение в Черновцах назвали инновационным и уникальным.

Напоминаем:

Власти Киева собираются повысить стоимость проезда в столице после завершения войны. Среди возможных тарифов называется 30 грн за одну поездку.

Столичные власти утверждают, что коммунальный транспорт имеет столько проблем, что проще сделать его бесплатным.

При этом, после каждого повышения тарифов в Киеве, которое по уровню опережало большинство городов в Украине, власти обещали, что это поможет решить проблемы столичного коммунального транспорта.