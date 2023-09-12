Группа Ермака-Макфола констатировала проблемы в экономике РФ 

Международная группа "Ермака-Макфола" по санкциям против России констатировала проблемы в экономике РФ и подготовила новые документы по усилению энергетических санкций и конфискации российских государственных активов.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Как заявил секретарь Международной группы по санкциям Владислав Власюк, по их оценкам, сейчас санкции уменьшают доходы России примерно на $5-7 млрд в месяц.

"Резкое падение рубля подтверждает наличие проблем в экономике. Но этого абсолютно недостаточно", – отметил он.

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По его словам, только усовершенствование механизмов реализации имеющихся санкций может дополнительно уменьшить доходы России от нефти и газа еще на $2-4 млрд в месяц.

Сообщается, что группа "Ермака-Макфола" подготовила два новых документа, в частности, по усилению энергетических санкций и по важности конфискации российских государственных активов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что энергетические санкции нуждаются в значительном усилении. По его словам, в новом аналитическом документе группа предоставляет подробные предложения по усовершенствованию и усилению санкционного давления на энергетику РФ.

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Ермак подчеркнул, что улучшение соблюдения введенных санкций и принятие новых предложений группы позволит дополнительно снизить российские доходы от энергоносителей как минимум вдвое.

"Нужно быть реалистами: агрессор активно работает для обхода санкций даже посредством прямого мошенничества, поэтому нельзя дать Кремлю вернуть часть потерянных доходов", – заявил Ермак.

В документе также предложено усилить соблюдение ограничения цен на нефть, в частности, чтобы подтверждение цен на российские нефтяные грузы могли выдавать только трейдерам из белого списка.

Также предложено ограничить использование Россией ее теневого флота.

Для этого планируют требовать от всех танкеров, проходящих транзитом через экологически чувствительные европейские территориальные воды, подтверждение, что они имеют должное страхование от разлива нефти.

Ермак пояснил, что во втором документе группа "Ермака-Макфола" объясняет важность конфискации российских международных резервов, замороженных ведущими странами.

"Аргументы против конфискации не выдерживают никакой профессиональной критики, и международная экспертная группа это подробно объясняет", - отметил он.

По его словам, Россия вторглась в Украину без всякой законной причины, и агрессор обязан заплатить за все военные преступления – массовые убийства, пытки, изнасилования, полное уничтожение десятков населенных пунктов, ежедневное целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры, похищение десятков тысяч наших детей.

В ОП также отметили, что резервы Центрального банка должны быть первой приемлемой мишенью.

По словам авторов документа, предложенный процесс конфискации российских государственных средств является не только вполне нравственным, но и юридическим обязывающим в соответствии с принципом международного права об ответственности государства.

"Украина предложила партнерам концепцию специального международного компенсационного механизма. Он будет предусматривать создание и функционирование международного реестра убытков, международной комиссии, которая будет рассматривать заявления и присуждать суммы компенсаций, и компенсационный фонд, из которого будут производиться выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается. что этот механизм предложен на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.