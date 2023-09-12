Цена нефти Brent выросла до максимума с ноября 2022 года

Цена на нефть марки Brent поднялась до 91 долл за баррель, а трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 91 долл за баррель, что на 0,36 долл (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

В понедельник цена этих контрактов опустилась на 0,01 долл, до 90,64 долл за баррель.

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В целом трейдеры ожидают месячного отчета ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые должны опубликовать во вторник и среду соответственно.

Также фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали в настоящее время на 0,45 долл (0,52%), до 87,74 долл за баррель. НА предыдущих торгах стоимость этих контрактов опустилась на 0,22 долл (0,3%), до 87,29 долл за баррель.

Кроме того, во время торгов в понедельник цена на Brent поднималась до отметки 91,45 долл за баррель, на WTI - до 88,15 долл за баррель.

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Оба контракта торгуются на максимумах с ноября, поскольку существует опасение из-за возможности дефицита предложения нефти после продления добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца текущего года.

По словам основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан. Теперь рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около 90 долл за баррель какое-то время

Добавляется, что за последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.

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Экономическая правда.