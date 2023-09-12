Восстановление е-декларирования: еще 4,3 тысячи чиновников подали декларации

За неделю с начала возобновления декларирования чиновников о своем имущественном состоянии отчитались почти 4,3 тысячи чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Всего на 11 сентября декларации за 2021 год подали уже 401,8 тысяч публичных служащих. Среди них:

51 народный депутат (+1 за неделю);

5 министров;

3 заместителя руководителя Офиса Президента;

35740 должностных лиц категорий "А" и "Б" (госслужащие на руководящих должностях, +207 за неделю);

2636 судей (+ 36 за неделю, в т.ч. один судья Конституционного Суда Украины);

10073 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 56 за неделю);

7 голов ОГА и ОВА.

За 2022 год подали декларации более 281,8 тыс. человек. В частности, 35 народных депутатов (+2 за неделю), 2 заместителя руководителя Офиса Президента, 4 члена Кабинета Министров, 3 председателя ОГА/ОВА.

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В НАПК напомнили, что на прошлой неделе Рада приняла проект закона № 9534, который предусматривает возобновление обязательного декларирования и проверки деклараций, однако при этом создает лазейки для коррупции.

"НАПК готов к восстановлению декларирования и в очередной раз подчеркивает необходимость сохранения института декларирования и целей, на достижение которых он был осуществлен соответствующим Законом Украины "О предотвращении коррупций", - резюмировали в Нацагентстве.

Напоминаем:

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Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр будет открыт через год.