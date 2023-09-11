УЗ временно изменит маршруты некоторых поездов в сентябре

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"Укрзализныця" меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты сентября - в связи с проведением ремонтных работ на участке Надворная - Делятин и для того, чтобы зайти в сезон зимних перевозок с максимально возможными скоростями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Это будет касаться следующих рейсов:

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поезд №6/5 Запорожье - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;

поезд №15/16 Харьков - Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;

поезд №95/96 Киев - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;

поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;

кроме того, поезд №130/129 Полтава - Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;

поезд №229/230 Киев - Ворохта - Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Также меняется график курсирования для рейсов поезда №55 Киев - Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября - они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов №56 Рахов - Киев - они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.

Экономическая правда