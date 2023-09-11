ЕС профинансирует создание офиса международного Реестра убытков Украины в Гааге

Европейский Союз готов финансировать создание международного Реестра убытков и заказ помещений для этого учреждения в Гааге.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Укринформ.

Еврокомиссар во время неформальной встречи министров юстиции стран-членов Совета Европы в Риге отметил, что ЕС обязан обеспечить содержательные процессы по уплате репараций за потери, которые Россия нанесла народу Украины во время войны.

"В этом смысле, я счастлив объявить, что ЕС будет участвовать в покрытии необходимых расходов для основания Реестра убытков, в частности, в заказе соответствующих помещений в Гааге и в развитии соответствующей цифровой платформы", - сказал Рейндерс.

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Кроме того, ЕС рассматривает создание международного Реестра убытков как первый важный шаг к созданию будущего международного инструмента по выплате финансовых компенсаций для Украины.

Еврокомиссар добавил, что учитывая беспрецедентный масштаб международной поддержки Украины, ЕС прилагает усилия для координации всех международных инициатив по привлечению РФ к ответственности.

Напомним:

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Исполнительным директором Реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

Правительство Нидерландов 17 февраля официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации - Реестра убытков, причиненных Украине российской агрессией.