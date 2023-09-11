Apple продлила соглашение с Qualcomm на поставку чипов еще на три года

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Компания Apple продлевает соглашение о поставках современных полупроводников от Qualcomm Inc. еще на три года - это является признаком того, что ее амбициозные усилия по разработке чипов собственными силами занимают больше времени, чем ожидалось.

Об этом пишет Bloomberg.

Новое соглашение будет охватывать "запуски смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах", заявили в Qualcomm.

Соглашение между компаниями должно было закончиться в этом году, и ожидалось, что iPhone 15, который должен быть представлен 12 сентября, будет одним из последних, который будет использовать модемный чип Qualcomm.

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Зато Qualcomm сохранит свою прибыльную позицию в цепочке поставок Apple. Apple является крупнейшим клиентом Qualcomm - на него, по данным Bloomberg, приходится почти четверть доходов.

"Эта сделка укрепляет послужной список Qualcomm как устойчивого лидера в области технологий и продуктов 5G", - заявили в компании. Хотя финансовые условия нового соглашения не разглашаются, Qualcomm заявила, что оно похоже на предыдущее соглашение, подписанное в 2019 году.

Акции Qualcomm выросли на 4,3% на торгах в Нью-Йорке. Акции Apple выросли на 1,2%.

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Для Apple такой шаг свидетельствует о том, что создание модемного компонента оказалось сложнее, чем ожидалось.

"Эта работа длилась годами. Компания из Купертино начала проект в 2018 году, а затем усилила его, приобретя бизнес Intel Corp. по производству чипов для смартфонов в 2019 году.

К 2020 году Apple объявила разработку собственного модема "ключевым стратегическим переходом". Джони Сруджи, руководитель отдела микросхем, заявил тогда, что работа идет полным ходом", - напоминает агентство.

Некоторые аналитики ожидали, что компонент будет готов для iPhone в 2023 году, но Qualcomm опровергла эти предположения в прошлом году.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Apple все еще планировала представить модем либо в конце 2024 года, либо в начале 2025 года. Теперь у проекта есть больший запас времени.

Новое соглашение было подписано за день до крупнейшей презентации Apple в этом году. 12 сентября на презентации компания представит iPhone 15, а также обновленные Apple Watch и AirPods. Она рассчитывает, что эти продукты помогут переломить тенденцию падения продаж, которое длится уже три квартала. iPhone является крупнейшим источником прибыли Apple, на который приходится примерно половина доходов компании.

Qualcomm - крупнейший в мире производитель чипов для смартфонов.

Экономическая правда