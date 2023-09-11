Украинцы считают коррупцию главным препятствием для предпринимательства – опрос

unsplash

Коррупция воспринимается украинцами как самое большое препятствие для развития предпринимательства в стране - об этом заявили 47% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 37% опрошенных назвали самым большим препятствием разрушения, нанесенные войной, 36% - неадекватную систему налогового администрирования и контроля, 36% - слабую поддержку со стороны государства.

"Показательно, что проблемы, которые напрямую зависят от качества государственного управления, занимают три из четырех первых позиций, которые, по мнению украинцев, мешают развитию предпринимательства.

Реклама:

В то же время следующими по негативному влиянию на предпринимательство идут отток специалистов и предпринимателей за границу (29%) и отток работников за границу (28%)", - говорится в сообщении.

При этом коррупцию как препятствие для предпринимательства несколько чаще упоминали на востоке (55%) и реже на западе (43%) страны. Так же с запада (30%) на восток (43%) заметно возрастает критическое отношение к налоговому контролю.

"Респонденты восточных (40%) и южных областей (33%) чаще упоминали об оттоке специалистов и предпринимателей за границу, чем в западных (22%) и центральных регионах (27%), которые меньше пострадали от военных действий. Такая же ситуация сложилась и с оттоком работников: об этом чаще упоминали на востоке (37%) и юге страны (31%), чем на западе (25%) и в центре (24%)", - свидетельствуют результаты опроса.

Реклама:

Также авторы опроса отмечают, что в обществе царит недоверие к украинским агентам послевоенного экономического и инфраструктурного восстановления.

Так, в июле 2023 года только 17,5% опрошенных согласились с мнением, что государственные украинские компании и банки могут эффективно и без коррупции осуществить послевоенное восстановление страны.

Уровень доверия к украинским частным компаниям и банкам еще ниже - 8%.

"Сейчас самые большие, однако так же невысокие показатели доверия, имеют крупные западные компании и банки (28%) и международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк (19%).

Наименьшее доверие имеют крупные незападные компании и банки (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия) - всего 3% респондентов", - говорится в сообщении.

Опрос осуществлялся методом face-to-face с 3 по 17 июля 2023 года во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В Запорожской и Харьковской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.

Экономическая правда