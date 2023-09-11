Почти 90% украинских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году – опрос ЕБА

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87% опрошенных компаний повысят заработную плату своим сотрудникам в 2024 году, из них 46% планируют повышение до 10%, а 41% - от 10% до 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

При этом только 1% компаний будут сокращать уровень заработной платы, и 12% планируют оставить его без изменений. В прошлом году к повышению зарплат прибегали 73% руководителей компаний.

Опрос также свидетельствует, что по сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов, - с 19% до 26%. Средняя стоимость запланированных проектов также выросла и составляет около 8 млн долларов (в среднем 3 млн долларов в 2023 году).

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"Так же несколько возросло количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы, - с 60% до 65%. В среднем бизнес готов направлять на социальные проекты около 6% от доходов компании. В 2023 и 2022 годах эти показатели составляли 8% и 3% соответственно)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что более половины опрошенных компаний - 58% - прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. В прошлом году таких было 47%.

"Нынешние результаты демонстрируют положительный тренд осторожного улучшения настроений и прогнозов топ-менеджеров членских компаний ассоциации", - резюмируют в ЕБА.

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В то же время в топ-3 приоритетных задач к правительству бизнес традиционно отнес борьбу с коррупцией, необходимость проведения судебной реформы, установление верховенства права и обеспечение макроэкономической стабильности.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года.

Напомним:

Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса гривны в 2024 году.

Так, согласно озвученным прогнозам, гривня пересечет отметку 41 грн за доллар.

Экономическая правда