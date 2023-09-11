Главбух компании, фигурирующей в уголовных делах, приобрела на аукционе спиртзавод за 6 тысяч

Фонд госимущества 7 сентября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Трилесский спиртовой завод" неподалеку от Киева, на котором продал объект вместе со 104 га земли за 6,5 тыс гривен.

Это следует из объявления на Prozorro.Продажи.

Как указано в обнародованной документации, выиграла ставка 6553,44 грн, или 1% от стартовой стоимости.

На данный момент ожидается опубликование протокола торгов.

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Спиртзавод продавали на гибридном голландском аукционе с понижением цены. Его единственным участником стала Елена Дубина, которая и предложила за предприятие 6553 грн.

При этом, в заявлении на участие в тендере Елена Дубина указала идентификационный код физического лица, который, согласно данным Youcontrol, принадлежит главному бухгалтеру компании, которая по состоянию на конец 2022 года (последние данные в реестре), была фигурантом нескольких уголовных дел.

В частности:

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уголовного производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины);

уголовного производства относительно преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).

Согласно данным Prozorro.Продажи, это была вторая попытка продать спиртзавод. На первые торги объект был выставлен по цене 1,310 млн гривен. Однако торги не состоялись

Напоминаем:

До 5 сентября 2023 года Фонд госимущества возглавлял Рустем Умеров. Он подал в отставку в связи с предстоящим назначением министром обороны, которое планировалось. Назначение состоялось 6 сентября.

Аукцион состоялся на следующий день, 7 сентября, при отсутствующем главе ФГИУ.